Телефонные мошенники обманули 94-летнюю москвичку по схеме «Ваш родственник попал в беду»

Московские полицейские задержали мошенников, которые обманули 94-летнюю пенсионерку Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В ходе служебной командировки в Калужскую область московским полицейским удалось задержать двух местных жителей, подозреваемых в организации мошеннической схемы «Ваш родственник попал в беду». Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

Задержанные 34 и 35-летние мужчины в обмане 94-летней москвички. Один из них позвонил пенсионерке и представился другом ее родственника. Он сообщил что ее близкий человек в беде и ему срочно нужны деньги. Доверчивая женщина отдала прибывшему к ней мужчине 20 тысяч рублей.

Спустя некоторое время, связавшись со своим родственником, пожилая женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

По ходу проводимых сотрудниками следственных работ удалось установить причастность задержанных к еще четырем похожим деяниям. Общая сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей.

По имеющимся фактам следователями противоправных деяний возбуждены уголовные дела по статье 159 частью второй. Подозреваемым пока назначен домашний арест.

Далее сотрудники полиции будут устанавливать возможных соучастников преступлений, а также выявлять причастность задержанных к другим эпизодам мошенничества.

Ранее KP.RU писал, что перед судом в Москве предстанут мошенники, обманувшие более 240 человек. Сумма ущерба составила около четырех миллионов рублей. Они продавали людям некачественную электронику.