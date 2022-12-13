В Москве завершили расследование дела о смертельном отравлении семьи арбузом

Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы по «арбузному делу» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве завершилось расследование уголовного дела в отношении дезинсектора, по вине которого погибли бабушка и внучка, отравившиеся арбузом. Материалы поступили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщает РИА Новости.

По данным ведомства обвиняемый, Антон Котов, 6 сентября 2021 года провел санитарную обработку от насекомых в продовольственном магазине. Он не разъяснил сотрудникам торговой точки порядок своей работы, обрызгал помешенные инсектицидом «Цигатрин». Опасное средство попало на арбузы, которые лежали в супермаркете без упаковки.

Гендиректор компании, по инструкции которого работал Котов, заявил, что его сотрудник ничего не нарушал. Он добавил, что при такой дозировке средством от насекомых невозможно отравиться. Сам обвиняемый виновным себя не считает. Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.

Как ранее писал KP.RU, прошлой осенью семья купила арбуз в «Магните» на Совхозной улице. 9 сентября 38-летняя москвичка, ее 61-летняя мама и 15-летняя дочка пополи в больницу с симптомами отравления. Спустя сутки пенсионерка и ее внучка умерли в реанимации. В СК по факту случившегося возбудили уголовное дело.