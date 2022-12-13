Перевозивший два пистолета в машине приезжий задержан Московскими автоинспекторами на МКАДе

По факту данных обстоятельств возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Московские автоинспекторы задержали 29-летнего приезжего, который перевозил в своем автомобиле два пистолета. Также сотрудники обнаружили 10 спортивно-охотничьих и 14 травматических патронов, которые были снаряжены в три магазина. Об этом сообщает сайт «МВД Медиа».

Согласно проведенной экспертизе, один из пистолетов травматический с ограниченным поражением, а второй — переделанный в огнестрельное оружие. Он был пригоден для стрельбы боевыми патронами.

Задержанный пытался объяснить, что увлечен оружием, а данные пистолеты приобрел у неизвестного мужчины. Он добавил, что переделан под боевой пистолет был до покупки. По словам мужчины оформлять лицензию на оружие он не планировал.

По факту данных обстоятельств возбуждено уголовное дело. Фигурант отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее KP.RU писал, что в Москве завели уголовное дело против перевозящего патроны мужчины. В своей сумке он вез части оружия и боеприпасы.