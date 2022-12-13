Двоих мужчин приговорили к 25 и 16,5 годам лишения свободы за организацию убийства в Москве 16 лет назад Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве судом вынесен приговор двоим уроженцам Красноярского края, по делу об организации и совершении убийства на юго-западе столицы, в 2006 году. Михаил Толстихин и Александр Прокофьев помогали женщине, которая решила убить сына своего сожителя. Об этом сообщает пресс-служба СК по Москве.

Оба подсудимых обвиняются по ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства и убийство по найму), на основе собранных следователями доказательств об их роли в совершённом преступлении. Прокофьев получил 25 лет лишения свободы, из которых 15 - в колонии строгого режима, а Толстихину назначили наказание в виде 16,5 лет, также строгого режима.

По данным следствия, в 2003 году жительница Москвы, на почве личной неприязни к сыну своего сожителя, задумала убить его. Для исполнения своего плана она наняла людей, которые согласились за вознаграждение убить молодого человека. Подкараулив его около дома они напали на юношу, однако план провалился - пострадавший выжил, ему оказали своевременную медицинскую помощь.

На этом женщина не остановилась, и в 2006 году отправилась в Красноярск, где наняла Прокофьева и Толстихина, чтобы те довели дело до конца. За убийство сына сожителя она заплатила киллерам 20 тыс. долларов США. Вечером 3 октября 2006 года убийцы подкараулили молодого человека у подъезда, и Толстихин выстрелил в него из пистолета не менее шести раз. Убедившись что жертва убита - киллеры скрылись.

В 2016 году заказчицу убийства и первых двух её сообщников уже приговорили к заключению, а теперь задержали и непосредственных последних исполнителей, которые также отправились за решётку.

Ранее KP.RU сообщал о том, что житель Москвы получил 18 лет лишения свободы за жестокое убийство жены и тёщи противоугонным устройством.