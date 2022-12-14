Княжевская: В этом году Москомархитектура обработала более 54 тысяч заявок на электронные госуслуги

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Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская заявила об увеличении количества рассмотренных заявок от застройщиков на госуслуги.

«С начала года специалисты Москомархитектуры обработали 54,3 тысячи заявок от застройщиков на получение различных госуслуг, что превысило показатели за аналогичный период прошлого года на 13%, - отметила Княжевская. - Это подтверждает, что строительная активность сохраняется на высоком уровне и даже демонстрирует некий рост».

По ее словам, в числе самых популярных услуг весь год стабильно держатся приемка исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций, приемка материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в интегрированной автоматизированной информационной системе, а также подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ).

«За 11 месяцев этого года за подготовкой и выдачей ГПЗУ в Москве обратились 10,3 тысячи раз, - уточнила глава ведомства. - Этот показатель сравним с данными 2021 года. То есть налицо стабильно высокий интерес девелоперов, инвестирующих в московские проекты».

Кроме того, в этом году чаще обращались за оформлением свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства – 3588 раз.

«Изучение подземных инженерных коммуникаций является обязательным этапом при подготовке к строительству любого сооружения в столице, - подчеркнула Княжевская. - Без такого пакета невозможен ни один проект».

Напомним, в августе этого года Москомархитектура запустила еще одну госуслугу – согласование проекта изменения внешнего архитектурного решения нежилых зданий, строений и сооружений. Ведомство уже получило 140 обращений по поводу её оказания.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что на сегодня в электронный вид переведены все основные госуслуги в сфере строительства - от оформления земельного участка и получения разрешения на строительство до выдачи разрешения на ввод и постановки объекта на кадастровый учет. «Деятельность Стройкомплекса полностью автоматизирована, организовано межведомственное информационное взаимодействие, в том числе с федеральными органами власти, - отметил Бочкарев. - Проведена работа по оцифровке и структурированию градостроительных и разрешительных документов».