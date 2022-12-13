Пик пробок в Москве прогнозируется с 22 по 28 декабря по данным ЦОДД Фото: Михаил ФРОЛОВ

Центр организации дорожного движения прогнозирует рост количества транспортных средств на дорогах Москвы с 19 декабря. Пик загруженности ожидается на период с 22 по 28 декабря, сообщает АГН «Москва» со слов руководителя ЦОДД Михаила Кизлык.

По прогнозам специалистов обстановка на дорогах будет осложняться и непростыми погодными условиями. В случае сильного ухудшения погоды, ожидается загрузка в десять баллов.

Рост количества автомобилей будет по причине того, что жители станут чаще выезжать за покупками в различные торговые центры. В преддверии празднования Нового года в столицу также приедут много гостей из других регионов.

Ранее KP.RU писал, что автолюбителей попросили реже выезжать на дороги на личном транспорте из-за ухудшения погодных условий. Плохое сцепление с дорогой и плохая видимость, способствует осложнению дорожного потока на некоторых популярных направлениях.