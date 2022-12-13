Незадекларированные товары на 2,3 миллиона рублей обнаружили у пассажирки в Шереметьево

Фото: пресс-служба таможня Шереметьево

Сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево пресекли попытку 42-летней гражданки РФ незаконно ввезти дорогостоящие вещи и технику из Дубая. Об этом сообщила пресс-служба Шереметьевской таможни.

Во время таможенного досмотра женщины были обнаружены часы фирмы Apple, обувь и одежду известных брендов, а также браслет фирмы Cleef & Arpels.

Нарушительница сообщила, что везет вещи исключительно для личного использования, а стоимость всех вещей назвать затрудняется.

По данным экспертизы общая стоимость незадекларированных товаров составляет около 2,3 миллиона рублей. Таможенные платежи за такое количество товаров составили бы примерно полмиллиона рублей.

Ранее KP.RU писал, что мужчина пытался спрятать 60 тысяч долларов в котлеты. 29-летний гражданин РФ спрятал наличные деньги в фольгу с котлетами и другими мясными деликатесами. Домодедовские таможенники задержали нарушителя, теперь ему грозит крупный штраф.