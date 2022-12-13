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НовостиОбщество13 декабря 2022 14:00

Москвичи выстроили в очередь у Большого театра за льготными билетами на «Щелкунчик»

По специальному тарифу билеты стоят до 1000 рублей
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Большой театр начал продажу билетов на новогодний балет по льготным ценам

Большой театр начал продажу билетов на новогодний балет по льготным ценам

Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

В Москве у Большого театра выстроилась огромная очередь из желающих приобрести билеты на балет «Щелкунчик». Жители столицы даже не испугались пасмурной погоды, они прихватили с собой дождевики и зонты. Видео с места событий опубликовали в телеграм-канале «Москва 24» во вторник, 13 декабря.

С чем связан ажиотаж? Дело в том, что Большой театр начал продажу билетов на легендарное представление по специальным льготным тарифам. Их стоимость не превышает 1000 рублей.

Например, с 13 по 15 декабря горожане могут купить билеты на «Щелкунчик» по тарифам «60 плюс» и «Социальная поддержка», а с 20 декабря – по тарифам «Молодёжной» и «60 плюс». При покупке необходимо предъявить паспорт.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве перекупщики продают билеты на новогодний балет «Щелкунчик» по цене, больше чем в 10 раз превышающей среднюю – за 150 и даже 200 тысяч рублей.