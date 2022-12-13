Москвичи выстроили в очередь у Большого театра за льготными билетами на «Щелкунчик»

Большой театр начал продажу билетов на новогодний балет по льготным ценам Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

В Москве у Большого театра выстроилась огромная очередь из желающих приобрести билеты на балет «Щелкунчик». Жители столицы даже не испугались пасмурной погоды, они прихватили с собой дождевики и зонты. Видео с места событий опубликовали в телеграм-канале «Москва 24» во вторник, 13 декабря.

С чем связан ажиотаж? Дело в том, что Большой театр начал продажу билетов на легендарное представление по специальным льготным тарифам. Их стоимость не превышает 1000 рублей.

Например, с 13 по 15 декабря горожане могут купить билеты на «Щелкунчик» по тарифам «60 плюс» и «Социальная поддержка», а с 20 декабря – по тарифам «Молодёжной» и «60 плюс». При покупке необходимо предъявить паспорт.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве перекупщики продают билеты на новогодний балет «Щелкунчик» по цене, больше чем в 10 раз превышающей среднюю – за 150 и даже 200 тысяч рублей.