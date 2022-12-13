Директор сгоревшего цветочного склада в Москве сообщила о краже сейфа с 20 млн рублей

Директор сгоревшего склада цветов подала заявление о краже в полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор ООО «Ново Флоре» Анна Мачелюк заявила, что со второго этажа сгоревшего цветочного склада в Москве похитили сейф с 20 миллионами рублей и документы. По ее словам, они пропали во время тушения огня, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Женщина попадала заявление о краже в полицию. Она уточнила, что деньги в сейфе были в разной валюте: рублях, евро и долларах. По данному факту организовали проверку, проверяется причастность к пропаже охранников и пожарных. Уточняется, что все украденные сбережения принадлежали Анне Мачелюк и ее супругу.

Ранее KP.RU сообщал, что пожар на цветочном складе на Комсомольской площади произошел 20 ноября 2022 года. В результат ЧП погибли семь человек: один покупатель и шестеро сотрудников. Площадь возгорания составила 2500 квадратных метров. Следователи предъявили обвинение директору склада Анне Мачелюк и специалисту по охране труда Владимиру Коновалову. Женщина признала вину и сообщила, что не установила в помещениях пожарную сигнализацию.