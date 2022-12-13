Движение поездов на пятой Кольцевой линии в Москве замедлено из-за человека на путях

Движение поездов на Кольцевой линии в Москве замедлено из-за человека на путях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На кольцевой линии (5) в Москве остановлено движение поездов по направлению против часовой стрелки, из-за того что на путях оказался человек. В противоположную сторону составы двигаются согласно расписанию. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта столицы.

Обстоятельства происшествия пока не сообщаются. Известно лишь, что на железнодорожных путях оказался человек, из-за чего движение поездов полностью остановлено по одному из направлений.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве закрыли эскалатор на станции Кольцевой линии метро «Киевская». Он будет недоступен для пассажиров до 21 февраля 2023 года. Причиной стал ремонт, из-за которого эскалатор не будет работать более двух месяцев. В часы-пик на станции может быть изменён режим работы вестибюля, а также могут быть внесены изменения в пересадки на Арбатско-Покровской и Филёвской линиях метрополитена.