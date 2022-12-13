Опубликовано видео смертельного ДТП на улице Александра Печерского в Новой Москве, фото: скриншот из видео

Появилась видеозапись с места тяжёлого ДТП в Новой Москве, где погиб один человек, и двое госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Видео записали очевидцы происшествия, проезжавшие мимо места столкновения, и поделились им в социальных сетях.

На записи виден отечественный грузовой фургон «Газель» и чёрная иномарка, передняя часть которой смята практически до кабины водителя. Опознать марку автомобиля затруднительно. Вокруг столкнувшихся автомобилей видно большое количество сотрудников и машин экстренных служб.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Новой Москве столкнулись два автомобиля. В результате этого происшествия погиб один человек, и двое были госпитализированы. В больницу попала 18-летняя девушка и 14-летний школьник. О личности погибшего пока ничего не сообщалось.