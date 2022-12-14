Ефимов: Москва лидирует среди инвестиционно привлекательных регионов России

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что Москва сохраняет безусловное лидерство среди регионов России по уровню инвестиционной привлекательности. Такие результаты опубликованы в ежегодном исследовании Национального Рейтингового Агентства (НРА), проведённом в десятый раз. Выводы делаются на основе набора из 57 показателей, в который входят статистические данные, итоги опроса предпринимательского сообщества и оценки экспертов. Их рассматривают по семи ключевым блокам - географическое положение, природные и трудовые ресурсы, наличие и качество инфраструктуры, внутренний спрос, производственный потенциал, институциональная среда и финансовая устойчивость.

«На Москву приходится 20,5 процента от общей суммы инвестиций России, - отметил заммэра. - Только за первые девять месяцев этого года объем вложений в основной капитал города составил 3,4 триллиона рублей, что на 2,7 процента выше показателя за аналогичный период прошлого года».

По его словам, в сегодняшней ситуации бизнес получил дополнительный шанс обосноваться в новых нишах на рынке. При этом у предприятий есть также возможность локализации производства в оставленных зарубежными инвесторами сферах.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин пояснил, что Москва занимает первое место сразу по нескольким параметрам инвестпривлекательности регионов. Среди них - кадровый потенциал, деловой климат, качество инфраструктуры и развитие новых видов инвестконтрактов, таких как государственно-частное партнерство.

«Москва — это ведущий в стране регион по качеству государственного управления, - уточнил представитель агентства. - Рост инвестиций в 2023–2025 годах может достигнуть 8,5 процента, а валовый региональный продукт столицы будет расти темпами не ниже трех процентов».

Известно, что в числе лидеров исследования НРА также Пермский и Хабаровский края, Курская и Тульская области.

Напомним, столичные власти постоянно помогают городскому бизнесу. Например, уже 140 предприятий пользуются специальным статусом, дающим им право на различные льготы. В городе работают 66 промышленных комплексов, 42 технопарка, 18 якорных резидентов. Кроме того, запущены 14 инвестиционных приоритетных проектов. Вложения этих компаний за последние пять лет в целом составили более 153 миллиарда рублей.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что город активно развивает разные инструменты взаимодействия с частным бизнесом. Сюда входит в том числе офсетный контракт.

«Сегодня столица уже заключила пять офсетов в таких сферах, как выпуск лекарств, медизделий и детского питания, - добавил глава ведомства. - Общий объем вложений по ним достигает 12,9 миллиарда рублей. На очереди еще 10 контрактов, инвестиции по которым составят не менее 6,7 миллиарда рублей».