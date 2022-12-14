Ефимов: В Москве объявлен аукцион на комплексное развитие участка бывшей промзоны «Алтуфьевское Шоссе»

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Склады, автостоянки и пункт приема металлолома занимают сегодня участок на пересечении Алтуфьевского шоссе и Проектируемого проезда № 2257. Это часть бывшей промзоны «Алтуфьевское Шоссе» на северо-востоке столицы в районе Отрадное. Общая площадь захламлённой территории - более семи гектаров! Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, город объявил открытые торги на право комплексного развития участка.

«Победитель аукциона сможет возвести здесь общественные объекты и производства, где появятся рабочие места более чем для четырех тысяч человек, - отметил заммэра. - Инвестиции в комплексное развитие территории составят 20 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – около 1,4 миллиарда рублей в год».

Участниками торгов могут стать все желающие, отвечающие предъявляемым требованиям. В их число входят и собственники имущества, не достигшие между собой договоренности о развитии площадки. Начальная цена лота - 56,2 миллиона рублей.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман уточнил, что на участке появится около 176 тысяч квадратных метров общественных и промышленных сооружений.

«Помимо современных производств, победитель торгов должен будет возвести физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью не менее шести тысяч квадратных метров и объекты для нужд города площадью около четырех тысяч квадратных метров», – добавил Гаман.

Напомним, благодаря комплексному развитию территорий (КРТ) Москва дополнительно получит порядка 550 тысяч рабочих мест. В проекты будет инвестировано семь триллионов рублей. В бюджет столицы поступит около трех триллионов рублей. КРТ проведут в бывших промзонах «Октябрьское поле», «Коровино», «Кунцево», «Алтуфьевское шоссе», «Братцево», «Тёплый Стан» и «Автомоторная», а также на месте заброшенной стройки в Тропарево-Никулино на западе столицы и заброшки в Тимирязевском районе Москвы. Помимо этого, запланировано КРТ ещё 11 участков бывших промзон - «Южный порт», «Зюзино», «Грайвороново», «Варшавское шоссе», «Северянин», «Кирпичные улицы», «Западная водонапорная станция», производственной зоны «Алабушево» и территории в Хорошево-Мневниках, Кунцево и Москворечье-Сабурово.