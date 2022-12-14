Багреева: Обороты ИТ-компаний Москвы выросли на треть

Фото: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева заявила об увеличении выручки столичных ИТ-компаний, более 75 процентов которой приходится на разработку компьютерного и программного обеспечения и консультационные услуги в этой сфере.

«За 10 месяцев 2022 года сумма превысила 1,5 триллиона рублей, прибавив за год 40 процентов, - отметила Мария Багреева. - Около четверти объемов продаж обеспечили компании, работающие в области информационных технологий, – более 480 миллиардов рублей, что почти на 15 процентов выше, чем за январь – октябрь прошлого года».

По данным Министерства цифрового развития РФ, в Москве сегодня работают около 30 процентов от общего количества российских ИТ-компаний. Этот сектор экономики стал одним из динамично развивающихся в России. В 2022 году с января по октябрь на ИТ-компании столицы пришлось более 70 процентов всего российского оборота отрасли, в том числе 78 процентов оборота крупных и средних компаний, работающих в этой сфере.

«Цифровизация охватывает практически все сферы экономики. Современную жизнь невозможно представить без стремительного развития электронной коммерции и цифрового банкинга, телемедицины и цифровой диагностики, беспилотного гражданского транспорта, образовательных технологий, электронных государственных услуг и многих других направлений. Все это стимулирует развитие ИТ-сектора: для новых форматов требуются платформенные решения, пользовательские приложения, системы сбора, хранения и обработки больших данных, интеллектуальные системы управления и анализа», - пояснила Мария Багреева.

В сегодняшней ситуации еще одной возможностью для развития ИТ стало обеспечение цифровой независимости страны и импортозамещение ПО. Этому способствует в том числе действующая программа по переводу госорганизаций и объектов критической информационной инфраструктуры на доверенные программно-аппаратные комплексы, отечественное ПО и оборудование. Официальный сайт мэра Москвы, ставший единой платформой при оказании всех городских услуг, сейчас успешно работает на отечественном программном обеспечении, заявил недавно Сергей Собянин.

Разработчики и заказчики отечественного ПО пользуются существенными преференциями. Среди них - освобождение от проверок до 2024 года, гранты на разработки, льготное кредитование, субсидии на покупку отечественного ПО. Отдельную поддержку могут получить ИТ-специалисты. Например, сотрудники компаний, оформивших аккредитацию Минцифры, вправе участвовать в льготной ипотечной программе со ставкой до 5 процентов.