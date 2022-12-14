Снежные заносы, гололедица и мороз до пяти градусов ожидаются в Москве 14 декабря 2022 года

За прошедшую ночь в Москве выпало 20-25% осадков от всего декабрьского объёма Фото: Светлана ДАНИЛИНА

В среду 10 декабря в Москве ожидаются снежные заносы и гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра. В городе будет облачная погода.

Температура воздуха в столице днем опустится до 3-4 градусов с отметкой минус. Ночью похолодает до минус 10 градусов.

В Подмосковье холоднее. Там температура воздуха днем будет колебаться от -2 до -7 градусов. В ночные часы заморозки по области могут достичь 12 градусов.

За прошедшую ночь в Москве выпало 20-25% осадков от всего декабрьского объёма, что затрудняет движение транспорта. На МКАДе грузовики застревают в сугробах. В городе образовались пробки 9 баллов. В аэропортах столицы отменено или задержано более 35 рейсов.

Ранее KP.RU писал, что ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что вечером 13 декабря в Москве начнутся сильные снегопады, которые продлятся до 14-15 часов 14-го числа.