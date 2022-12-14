В центре Москвы демонтировали более 70 незаконных шлагбаумов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Центр столицы продолжают освобождать от незаконных шлагбаумов, ограничительных столбиков, конусов, блокираторов и других заграждающих конструкций. Как сообщил начальник Госинспекции, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров, с января по ноябрь этого года специалисты ведомства зафиксировали 85 фактов установки стихийных шлагбаумов в центральных районах города. Как правило, разные компании сами размещают шлагбаумы рядом с офисными зданиями, магазинами, кафе и ресторанами. То есть закрепляют таким образом за собой участок для парковки сотрудников и клиентов. Бывает и так, что места для стоянки машин огораживают во дворе жилого дома без каких-либо правовых оснований. Госинспекция оперативно принимает меры и открывает беспрепятственный доступ в места общего пользования.

«С начала года в ЦАО было пресечено более 70 фактов самовольной установки ограждений, - рассказал Бобров. - Остальные выявленные нарушения находятся на контроле инспекторов».

По его словам, инспекторам часто помогают сами горожане. Например, в этом году через чат-бот «Свободный доступ» от жителей центра столицы уже поступило 137 сообщений о самовольном ограничении доступа. Из них 27 - подтвердились.

Напомним, москвичи могут сообщить о незаконном шлагбауме, цепочках между машино-местами или ограждениях во дворах, перекрытии пешеходных проходов на землях общего пользования, ограничительных столбиках для парковки около жилых домов, а также об плате за незаконную стоянку:

- по электронной почте gin@mos.ru;

- на горячую линию +7 (495) 539-37-00;

- через электронную приемную портала «Наш город» ;

- в чат-бот «Свободный доступ» в мессенджере Telegram.