Лимит пополнения «Тройки» в Москве увеличат до 10 тысяч рублей со 2 января 2023 года

Лимит пополнения ‎«Тройки» в Москве увеличат до 10 тысяч рублей Фото: Андрей АБРАМОВ

С 2 января 2023 года лимит пополнения ‎«Тройки» увеличат с трех до 10 тысяч рублей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Благодаря этому пополнять карту можно будет реже, а пользоваться ей чаще.

Увеличение лимита стало одним из мероприятий работы по улучшению билетной системы столицы. О таких изменениях неоднократно компанию просили сами пассажиры.

Особенно удобно будет тем, кто регулярно оплачивает поездки на городском транспорте, в «Аэроэкспрессе», по канатной дороге, арендует велосипеды и парковочные места в парке «Зарядье», а также часто посещает прогулки на речных трамвайчиках по Москве-реке, музеи и зоопарки.

Москвичам порекомендовали привязать «Тройку» к личному кабинету в приложении «Метро Москвы». Это позволит в случае ее потери перенести оставшиеся поездки и средства на новую карту.

Ранее KP.RU писал, что в Москве появится единый проездной абонемент для школьников, студентов и аспирантов.