Росавиация прокомментировала ситуацию о сбоях в московских аэропортах из-за сильного снегопада

Ощутимых сбоев не наблюдаются. Рейсы могут лишь немного задерживаться. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В работе Московских аэропортов нет сбоев в связи со снегопадом. Из-за сложных погодных условий наблюдаются только небольшие задержки, сообщается в Telegram-канале Росавиации.

Утром 14 декабря не наблюдается никаких ощутимых сбоев. Рейсы могут лишь немного задерживаться. Необходимые дополнительные меры для непрерывной работы аэропорта приняты.

Началось ускоренное обслуживание воздушных судов и очистка аэродромной инфраструктуры.

На данный момент в аэропорту Домодедово задержаны только два рейса «Уральских авиалиний» в Куляб по причине плохих погодных условий в пункте прибытия. Необходимые меры для соблюдения прав авиапассажиров предпринимают и сотрудники аэропорта, и представители авиакомпании.

Рекомендуется приезжать в аэропорты заранее, чтобы не создавать дополнительные трудности. Вся ситуация с выполнением авиаперевозок находится на постоянном контроле Росавиации и ее территориальных управлений.

Ранее KP.RU писал, что в Московских аэропортах 14 декабря задержали и отменили более 35 рейсов. Самая сложная ситуация наблюдается в аэропорте Домодедово.