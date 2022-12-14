Когда же в Москву вернется солнце? Синоптик назвал дату окончания снегопада в Москве

По прогнозам синоптика у солнца есть шанс появиться в московском небе не раньше воскресенья Фото: Михаил ФРОЛОВ

Когда стоит ожидать солнца в Москве? На этот вопрос ответил в своем Telegram-канале руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

После почти 72 часов непрерывных осадков в столице, подобный вопрос застыл в умах многих жителей. По прогнозам синоптика у солнца есть шанс появиться в московском небе не раньше воскресенья.

Основные снегопады прошли этой ночью, обеспечив высоту сугробов от 10 до 15 сантиметров. Теперь до вечера 15 декабря будет небольшое затишье, а после снова пробки в 10 баллов и много-много снега.

Утро пятницы возможно пройдет без осадков, но в Москве будет также сумрачно. В субботу снег продолжит свое господство и сугробы на улицах Москвы будут увеличиваться.

Ожидается что месячную норму осадков этот декабрь преодолеет легко. Возможно отдохнуть от снегопадов москвичи смогут лишь в воскресенье, но вслед за снегом придут довольно крепкие морозы до -15 градусов.

Ранее KP.RU писал, что из-за сильного снегопада в Москве образовались десятибалльные пробки. Водителей личного транспорта просят пересесть на общественный, чтоб не создавать дополнительную нагрузку на дорогах.