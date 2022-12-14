Движение транспорта ограничат на некоторых улицах в центре и на юге Москвы Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 16 декабря на ряде улиц Москвы будет ограничено движение транспорта. Некоторые из ограничений будут действовать до марта 2023 года, сообщается на портале Мэра Москвы.

С 16 декабря 2022 года и по 20 марта 2023 года на Андроньевской набережной будет перекрыто три полосы. Такие меры связаны с проведением строительных работ.

Такой же причиной станет закрытие полос на Котляковском переулке. В зависимости от даты будут недоступны для проезда одна или две полосы.

А причиной перекрытия участка дороги в районе Малой Бронной, Большого Патриаршего переулка и Малого Козихинского переулка, станет съемка кино. Проходить она будет 17 декабря с 0:01 до 08:00.

Ранее KP.RU писал, что на Болотной набережной с 15 декабря ограничат движение на три месяца. Там будут проводиться работы по реконструкции и модернизации инженерных сетей.