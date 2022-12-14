На Калужском шоссе в Новой Москве иномарка улетела в кювет с рабочими Фото: Дарья ПУТЕЙКО

В новой Москве на Калужском шоссе водитель Ford не справился с управлением и вылетел в кювет. В это время там находились несколько рабочих. Три человека пострадали, сообщает телеграм-канал Агентства «Москва».

Мужчины получили травмы различной тяжести. Медики диагностировали закрытый перелом голени, рваную рану головы и перелом предплечья.

Отмечается, что причиной ДТП могла стать непогода: водитель не справился с управлением на заснеженной дороге.

Подробности происшествия выясняют.

Ранее KP.RU писал, что из-за непогоды в столице наблюдают заторы. Пробки в центре города утром достигали 10 баллов. На МКАД образовалась «очередь» из многотоннажного транспорта, который не смог заехать на подъемы мостов и эстакад.

В дептрансе предупредили москвичей о плохой дорожной ситуации и попросили оставить личные автомобили в гаражах и на парковках. Тем же, кто все-таки решился на поездку сегодня, рекомендуют быть особо осторожными.