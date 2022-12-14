Курсанты спасли жизнь женщине с сердечным приступом на станции метро «Китай-город» в Москве

Женщине с сердечным приступом помогли в метро Москвы курсанты полиции и сотрудники УВД Фото: Олег ЗОЛОТО

Пассажирка Московского метрополитена внезапно почувствовала боль в груди на станции «Китай-город». Поняв что болит сердце, она испугалась за свою жизнь и обратилась за помощью к курсантам Колледжа полиции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

В поисках кого-то, кто мог бы помочь ей в трудной ситуации, пассажирка заметила проходящих рядом молодых людей в форме курсантов полиции, и обратилась к ним за помощью. Те не растерялись - Кристина Гусакова усадила женщину на скамейку и дала ей воды, а Артём Соколов сразу отправился к стойке экстренного вызова и заявил о том, что на станции находится человек, которому нужна помощь.

До приезда полиции и медиков курсанты оставались рядом с женщиной, готовые помочь ей по ситуации. Позже, когда врачи прибыли на место и осмотрели пассажирку, они предложили ей пройти в машину скорой помощи для более детального обследования. Старшие сержанты УВД Дмитрий Новоженцев и Михаил Федулов проводили её до автомобиля вместе с медиками.

Позже, в тот же день, женщина через онлайн-сервис поблагодарила ребят и полицейских за то, что они не оставили её в беде, и пожелала курсантам успехов в учёбе и дальнейшей службе.

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