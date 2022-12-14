Последствия снегопадов в Москве ликвидирует максимально возможное количество людей и спецтехники

Продолжается ликвидация последствий сильного снегопада в Москве

После обильных снегопадов на улицы и дороги Москвы вышло максимальное количество бригад для очистки снега. Об этом сообщается на сайте Мэра Москвы ссылаясь на слова заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства города Петра Бирюкова.

За день вторника 13 декабря и ночь после него прирост снега составил около 15 сантиметров. Продолжающийся снегопад принесет еще около трех сантиметров снежного покрова.

Все необходимые городские службы работают в усиленном режиме. На данный момент осуществляется подметание проезжей части с помощью специальной техники. Также противогололедную обработку проводят на тротуарах и дворовых территориях.

Пешеходные зоны стараются убирать максимально оперативно. Подходы к остановкам и станциям метро освобождают от снега в первую очередь.

Для своевременной помощи грузовым автомобилям на МКАД и ТиНАО дежурят тягачи.

Ранее KP.RU писал, что МЧС предупреждало о сильном снеге 13 и 14 декабря. Водителей призвали снизить скорость на дорогах и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.