Перенос турникетов позволил расширить площадь парка развлечений «Остров мечты» в Москве вдвое Фото: Иван МАКЕЕВ

Благодаря одному очень простому решению администрации московского парка развлечений «Остров мечты» удалось вдвое расширить его площадь. Они просто перенесли входные турникеты к площади городского променада, о чём сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу парка.

Ещё на 50 % вырастет крытая часть «Острова мечты», в которой разместят три тематические зоны. В них посетители смогут насладиться разными развлечениями и активностями, а также узнать много нового. Например, тут откроются аттракционы, музей шоколада, театрализованное шоу с элементами ужасов, интерактивные пещеры, аркады, большая игровая зона для детей и многое другое.

На площади под стеклянным куполом появятся пять новых аттракционов, среди которых первый в мире обзорный монорельс. Он будет двигаться по полукилометровому маршруту внутри крытой зоны парка, и позволит рассмотреть всё с высоты. Также гостям обещают новое шоу ужасов, аркадный центр и скоростные гонки.

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