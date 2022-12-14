Шприцы с неизвестным содержимым нашли у организатора наркопритона на Юго-Востоке Москвы

42-летний москвич предоставлял свою квартиру для употребления запрещенных веществ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Столичным полицейским поступила информация, что в одном из домов по улице Ташкентской организован наркопритон. Ранее судимого 42-летнего мужчину задержали по месту проживания, об этом пишет сайт «МВД Медиа».

При обыске квартиры сотрудники нашли 12 шприцов с неустановленным содержимым, которое отправили на экспертизу. Также обнаружили ложку со следами нагара и трубку для курения запрещенных веществ.

Выяснилось что ранее полицейские уже задержали четырех наркозависимых, которые периодически бывали в квартире подозреваемого. На них составили административные протоколы о правонарушении.

В отношении самого хозяина квартиры возбуждено уголовное дело за организацию либо содержание притона. На данный момент подозреваемому избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее KP.RU сообщал о задержании 35-летней женщины, организовавшей бордель в Москве. В арендованной на Скандинавском бульваре квартире также задержали двух молодых девушек по подозрению в оказании интимных услуг.