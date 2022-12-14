На Собчак подали в суд за неуплату 3 млн рублей долга за установку камина в ее московском доме

На Собчак подали в суд за неуплату 3 млн рублей долга за установку камина Фото: Борис КУДРЯВОВ

На Ксению Собчак подали иск на 3 млн рублей за неоплату установки каминов в доме. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Хамовнического суда Москвы Анну Локтеву, истец указал, что звезда внесла предоплату, однако вторую часть суммы после завершения работ не перечислила. Образовалась задолженность, к которой прибавилась пеня.

Иск поступил в суд от индивидуального предпринимателя Лякишевой Елены Владимировны. Общая сумма, которую хочет взыскать она с Собчак, составляет 3 млн 30 тыс. 671 рубл.

Уточняется, что по договору рабочие должны были установить, настроить и ввести в эксплуатацию камин на веранде, в спальне и в гостиной. Услуга была оказана в полном объеме.

Ранее Ксения Собчак оказалась в центре сюжета криминальной истории. Как писал KP.RU, коммерческого директора телеведущей Кирилла Суханова обвинили в вымогательстве 11 миллионов рублей. Заявление на него написал глава «Ростеха» Сергей Чемезов.