Один человек пострадал при пожаре в ЖК «Волга» в Докучаевом переулке Москвы

Здание ЖК «Волга» в Докучаевом переулке Москвы загорелось 14 декабря Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В центре Москвы, в Докучаевом переулке начался пожар в жилом доме, входящем в комплекс ЖК «Волга». По сообщениям очевидцев пламя вспыхнуло на втором жилом этаже, на улицу валит чёрный дым и изредка вырываются огненные языки. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на экстренные службы города.

Сообщается, что пламя вспыхнуло в апарт-отеле, в апартаментах на третьем этаже, если считать цокольный. В экстренных службах заявили об одном пострадавшем в огне, а также об одном спасённом человеке. Из соседнего номера была эвакуирована беременная женщина.

Источник также сообщает о том, что пожар уже ликвидирован. Возгорание успело распространиться на 10 квадратных метров, после чего пожарные успешно его потушили.

Ранее KP.RU сообщал о том, что директор сгоревшего в Москве 20 ноября цветочного склада заявила о пропаже сейфа, который якобы вынесли неизвестные во время тушения пожара.