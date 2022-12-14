Многокилометровые «хвосты» собираются за застрявшими на МКАД фурами

Для помощи водителям в Москве дежурит 21 экипаж Дорожного патруля

Для помощи на дорогах Москвы задействовали 21 экипаж патрулей. Сотрудники помогают выбраться из снега, разобрать ДТП и урегулировать движение, сообщает в Telegram-канале Дептранс столицы.

Самые большие сложности сейчас наблюдаются на МКАД и эстакадах, где грузовики буксуют при подъеме. Позади них выстраиваются многокилометровые пробки.

Водителям рекомендуют не перегружать фуры и даже легковые автомобили, чтобы не стать причиной пробок и не рисковать жизнью. Также стоит тщательно планировать поездки с учетом ситуации на дорогах и погодных условий.

В Дептрансе обращают внимание на то, что использование зимних грузовых шин поможет обеспечить лучшее сцепление с дорогой. Дорожный патруль работает круглосуточно, и при ухудшении ситуации могут задействовать дополнительные экипажи.

Ранее KP.RU писал, что на МКАД застряли грузовики из-за сильного снегопада. Это происходит на участках где нужно подниматься вверх. Образовавшаяся на дорогах гололедица не позволяет груженым фурам спокойно подняться.