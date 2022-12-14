Жителей Москвы просят быть осторожными из-за уборки крыш от снега Фото: Городское хозяйство Москвы

В Москве начались активные работы по уборке крыш зданий от снежных сугробов, наледи и сосулек. В этом процессе задействованы более 15 тыс. сотрудников городских коммунальных служб, и 250 автоматических подъёмников, о чём сообщает пресс-служба Городского хозяйства столицы.

Задач у коммунальщиков на крышах Москвы много. Необходимо убрать весь снег, который скопился на скатных кровлях и выступающих элементах, чтобы он не рухнул людям на головы, а также убрать наледь как с самих крыш, так и из водостоков. Всё это делается только во время светового дня, чтобы не подвергать лишнему риску сотрудников.

Места проведения уборочных работ всегда огораживаются сигнальными лентами. Жителей Москвы просят лишний раз не ходить вдоль стен зданий, и в целом посматривать наверх и быть осторожными. Также в городе продолжается наземная уборка улиц от снега.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве сейчас работает максимально возможное количество снегоуборочной техники.