Пробные ЕГЭ по химии и обществознанию написало около 28 тысяч школьников в Москве Фото: Евгения ГУСЕВА

14 декабря в Москве прошли пробные ЕГЭ по химии и обществознанию. Более 28 тысяч будущих выпускников приняли участие в пробных экзаменах, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки Москвы.

В экзамене по химии приняли участие 4,5 тысячи одиннадцатиклассников, а пробную работу по обществознанию написали около 24 тысяч школьников.

Результаты сданных работ ученики смогут узнать в личном кабинете на портале mos.ru. Они будут известны не позднее 27 декабря.

А уже 15 декабря пройдут тестовые экзамены по физике, географии и письменной части английского языка. Такие проверки знаний нацелены на то, чтобы выпускники обратили внимание на что нужно сделать упор в подготовке к реальным экзаменам.

Также на основе результатов «пробников» ученикам могут порекомендовать основную или продвинутую группы подготовки к экзаменам на практикумах.

Ранее KP.RU писал, что с восьмого декабря школьники впервые смогли написать пробные экзамены по выбранным предметам. Контрольные работы будут максимально приближены к реальным, чтобы ученики могли подготовиться к тому, что их ждет в ближайшее время.