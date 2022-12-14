«Зайцами» оказались около восьми процентов проверенных пассажиров в транспорте Москвы

Каждый 13 пассажир не платил за проезд в транспорте Москвы в ноябре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во время проверок оплаты проезда в ноябре 2022 года, удалось выявить примерно восемь процентов не оплативших проезд пассажиров. Всего же проверены были более 700 тысяч пассажиров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Организатор перевозок».

Около 180 тысяч человек прошли проверку на входе в метро. Еще 525 тысяч пассажиров удалось проверить в наземном транспорте.

Отмечается что нарушителями считаются граждане которые не оплатили поездку через валидатор при входе в транспорт, либо те, кто оплатил ее по чужой соцкарте.

Штраф за поездку без оплаты проезда составляет одну тысячу рублей, в то время как за использование чужой социальной карты — две с половиной тысячи.

Ежедневно за своевременной оплатой следят более 250 контролеров ведомства.

Ранее KP.RU писал о старте голосования за новое название биометрической оплаты проезда. Автору победившего варианта обещают бесплатный проезд на целых три года. Выбрать понравившийся вариант можно в приложении «Активный гражданин».