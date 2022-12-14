Мужчина, нашедший труп во дворе больницы в Раменском, рассказал, как все случилось Фото: Артем КИЛЬКИН

Во дворе областной больницы в Раменском местный житель нашел умершего человека. Как стало известно сайту mk.ru, ЧП случилось 14 декабря рано утром.

В 7:30 утра уроженец Дагестана привез родственника в медицинское учреждение. Проводив пациента до отделения, мужчина пошел к машине, когда обратил внимание, что на газоне, возле хирургического отделения, лежит человек.

К тому моменту, снегопад уже закончился, и пострадавший был весь припорошен снегом. Судя по всему, мужчина лежал так несколько часов.

— Я подошел к нему, попробовал нащупать пульс, но он не прощупывался. Человек был совсем закоченевший, я понял, что он скончался минимум пару часов назад, - делится очевидец.

Он побежал в приемный покой, чтобы попросить помощи, но там сказали, что «это не к ним».

- Потом я вызвал «скорую», и когда приехали медики, я уехал, — рассказал мужчина.

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются следователи. Выясняется, пришел ли мужчина за помощью в больницу или случайно зашел на территорию.