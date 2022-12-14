ГИБДД: Жители новых российских регионов могут поменять старые водительские права в Москве Фото: "КП" Архив

Жители четырёх новых российских регионов, которые сейчас находятся в Москве, могут обменять своё водительское удостоверение без сдачи экзаменов и медицинского освидетельствования. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на пресс-службу ГИБДД столицы РФ.

Выданные уполномоченными органами Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик, водительские права можно обменять на российские, в отделении Госавтоинспекции по улице Лобненской, 20.

Такая возможность будет действовать с 14 декабря 2022 года до 1 января 2026 года. Водители из новых российских регионов обязаны только предъявить паспорт, само удостоверение водителя и вид на жительство. Постановление об этой возможности вступило в силу со среды.

В случае если появляются какие-то уточняющие вопросы, получить на них ответы можно по телефону. Если хотите спросить про обмен регистрационных документов - (495) 483-22-60, а если ваш вопрос об обмене водительского удостоверения - (495) 485-50-23.

Ранее KP.RU сообщал о том, как в Москве работает Центр помощи жителям новых регионов, а также беженцам из Украины.