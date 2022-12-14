В Москве утвердили новые налоговые льготы

Фото: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Мосгордума приняла закон, касающийся налогообложения в столице. От налога на имущество освободили новых российских собственников реактивных самолетов — эти борта раньше принадлежали иностранным компаниям и находились в лизинге. Также в 100 раз снижен транспортный налог на такие авиасуда. В 2022 году в связи с недружественными действиями других стран, борта перерегистрируют в России. Льготы затронут более 600 самолетов — это существенная доля отечественного парка гражданской авиации

— По российским законам самолеты являются недвижимостью, поэтому облагаются налогом на имущество организаций и в ряде случаев – транспортным налогом. Это увеличило бы налоговую нагрузку на отрасль и привело к росту стоимости авиаперелетов. Принятая сегодня мера позволит не допустить увеличения цен на авиабилеты, обеспечит доступность перелетов и бесперебойную работу авиасообщения – именно такую задачу ранее поставил Президент Российской Федерации Владимир Путин, – объяснила министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Вторая налоговая льгота полностью освободит от уплаты пошлин с имущества, которое относится к инфраструктуре научно-технических центров. Это сделано для того, чтобы снизить нагрузку на инвесторов таких проектов. Сейчас в Москве возводят два подобных центра: «Воробьевы горы» при МГУ им. Ломоносова и «Долина Менделеева» по заказу РХТУ им. Менделеева. В научных кластерах появятся лаборатории, будут проходить конференции и прочие образовательные мероприятия.

Еще одна льгота призвана снизить налоговую нагрузку на физлиц, которые владеют нежилыми объектами. Сейчас такие собственники платят налог по ставке 1,5%. Однако если объект не используется для торгово-офисной деятельности, ставка снижается в три раза.

Изначальный размер ставки определяет Госинспекция по недвижимости. Сотрудники выезжают на место и смотрят, используется ли объект в коммерческих целях. Если используется, то определяют ставку в 1,5%. Часть помещений со временем теряют арендаторов и простаивают. Поэтому его владелец может обратиться за повторным обследованием. Срок обращения – до 31 марта года, за который рассчитывается налог.

На практике владельцы-физлица узнают о повышенной ставке только из налогового уведомления. Исключить недвижимость из перечня торгово-офисных объектов уже нельзя.

— Для решения проблемы вводится налоговая льгота, которая позволит пересчитать налог за уже истекший период, снизив его втрое – с 1,5% до 0,5% от кадастровой стоимости объекта, если повторным обследованием подтвердится, что объект не торгово-офисный, — пояснила министр Мария Багреева.