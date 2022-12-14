Музей Победы продлевает время работы в новогодние праздники в Москве

31 декабря музей работает до 16:00, а в первый день Нового года будет выходной Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Двери Музея Победы для посетителей в новогодние праздники будут открыты с 09:30 до 22:00 с 24 декабря по 8 января. 31 декабря музей работает до 16:00, а в первый день Нового года будет выходной, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу музея.

В праздничные дни гости смогут увидеть экспозицию Зала исторической правды и мультимедийный зал «Лица Победы». Также можно будет посмотреть на коллекцию портретов героев войны в Зале Полководцев.

Для гостей открыты экспозиционные павильоны «Сопротивление фашизму» и «Мир после войны». Еще в музее есть светозвуковая инсталляция «Дорога к Победе» и другие не менее интересные экспозиции.

Также музей организует новогодний квест «Елка Победы» для детишек до 12 лет.

Ранее KP.RU писал, что с 17 декабря снова открывается музей криптографии в Москве. Там обещают много интерактива и 15 новых арт-объектов. В день открытия будут проводиться лекции, квесты и большая развлекательная программа.