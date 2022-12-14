Штрафы за рисование незаконных граффити на стенах установили в Мосгордуме Фото: Иван МАРКОВ

Штрафы за нанесение незаконных граффити на городские объекты, а также за их неудаление, утвердили 14 декабря в Мосгордуме. Если изображение будет нанесено на объект культурного наследия - делом смогут заниматься непосредственно органы охраны таких зданий. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на заседание парламента.

Согласно принятому на пленарном заседании парламента решению, правки вносятся в Кодекс Москвы об административных правонарушениях, в части вопросов о нанесении незаконных граффити. Штрафы будут разниться от 500 до 5 тыс. рублей для физических, от 5 до 50 тыс. рублей для должностных, и от 7,5 до 300 тыс. рублей для юридических лиц.

Как отметили в Мосгордуме, за последние годы в Москве появилось очень много работ талантливых художников, исполненных в жанре граффити. Однако часто эти работы выполняются без согласования, с нарушением законодательства, а порой и не несут никакой художественной ценности.

В случае если граффити нанесли на объект культурного наследия, то составлять протокол и рассматривать административное дело будет орган, уполномоченный в области государственной охраны объектов культурного наследия. Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) также получило полномочия административных комиссий префектур и управ столицы в вопросах о нанесении граффити.

Ранее KP.RU сообщал о том, что каждый 13 пассажир не платил за проезд в транспорте Москвы в ноябре. Штраф за поездку без оплаты проезда составляет одну тысячу рублей, в то время как за использование чужой социальной карты — две с половиной тысячи.