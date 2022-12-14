Мария Багреева, министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы: «Уход иностранных брендов существенным образом не отразился на продажах торговых центров»

Фото: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

В Москве не зафиксировано необратимых изменений в работе торговых центров города, а благодаря сезонному росту спроса в ноябре – декабре ожидается даже увеличение выручки относительно прошлого года, отметила Мария Багреева, министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города.

«На сегодня существуют разные оценки динамики посещаемости торговых центров – эксперты оценивают снижение посещаемости в диапазоне от 6 % до 25%. При этом мы видим, что несмотря на снижение посещаемости и количества арендаторов (количество арендаторов в торговых центрах снизилось за 9 месяцев этого года на 7 процентов к тому же периоду прошлого года), объем выручки по данным контрольно-кассовой техники сопоставим с тем же периодом прошлого года. При этом, у 66 процентов московских ТЦ продажи даже выросли в среднем на одну треть. То есть, уход иностранных брендов существенным образом не отразился на продажах ТЦ: почти вся выручка перераспределилась между оставшимися арендаторами, - резюмировала Мария Багреева. - На текущий момент ситуация существенно не изменилась, выручка остается на прежнем уровне, а до конца года мы ожидаем ее увеличения за счет сезонного роста продаж в ноябре – декабре».