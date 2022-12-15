Наталья Сергунина: в 2022 году Москва направила на поддержку малого и среднего бизнеса 30 миллиардов рублей

Фото: Пресс-служба ДПиИР

В 2022 году правительство Москвы направило на поддержку столичных субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) уже 30 млрд рублей. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, финансовую помощь получили более 11 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП). Для них предусмотрены субсидии, гранты, льготные кредиты, поручительство по займам.

«Москва помогает предпринимателям сохранять и развивать бизнес в сегодняшних непростых условиях. Об эффективности этих мер, в частности, говорит увеличение числа малых и средних предприятий, — пояснила Наталья Сергунина. — Сейчас город уделяет особое внимание тем, кто занимается импортозамещением в разных сферах, расширяет производство, создает новые технологии и продукты. В этом году больше 11 тысяч компаний и ИП получили поддержку на сумму 30 миллиардов рублей».

Самая востребованная программа на данный момент — льготные кредиты. Ими воспользовались более 65% от общего числа получателей поддержки. В общей сложности для бизнеса были снижены ставки по 7,2 тысячи займов.

Город предоставляет предпринимателям различные субсидии и гранты — на покупку оборудования, патентование разработок, тестирование инновационных решений, создание новых точек общепита и другие. Таких заявок в этом году одобрено уже свыше 1,3 тысячи. Помимо финансовой помощи, ИП и компании могут получить бесплатные консультации, принять участие в городских образовательных программах, воспользоваться удобными онлайн-сервисами для ведения дел.

Фото: Пресс-служба ДПиИР

Совокупность мер поддержки делает условия развития бизнеса в Москве более комфортными. Количество малых и средних предприятий в столице сейчас превышает 820 тысяч. Рост по сравнению с прошлым годом составляет 7%.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов добавил, что предприятия малого и среднего бизнеса играют значимую роль в экономике столицы. В некоторых отраслях они замещают ушедших с нашего рынка крупных ретейлеров, предлагают новые продукты и услуги, создают рабочие места. Их количество в Москве стабильно растет. Сейчас в Москве работает более 13,7% от общего числа представителей МСП России.

Вместе с ростом количества предприятий и создаваемых ими рабочих мест отмечается увеличение вклада малого и среднего бизнеса в экономику города. За первые полгода он вырос на 20%.