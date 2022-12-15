Овчинский: Эксперты назвали последовательной политику Москвы в достижении целей устойчивого развития

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы.

Департамент инвестиционной и промышленной политики и Ассоциация «Национальная сеть Глобального договора» договорились о сотрудничестве в области устойчивого развития.

Меморандум подписали руководитель департамента Владислав Овчинский и исполнительный директор Ассоциации Наталья Дорпеко.

— Москва уже не первый год активно вовлечена в повестку, связанную с достижением Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН. Сегодня столица обеспечила выполнение целей, связанных с созданием достойных условий работы и экономическим ростом, качественным образованием, экологией, развитием инфраструктуры, гендерным равенством.

Соглашение позволит обменяться опытом между городом и ведущими компаниями, внедряющими ESG-стратегию, и усовершенствовать работу при реализации программ, направленных на достижение Целей устойчивого развития, – сообщил Владислав Овчинский.

Сейчас в Москве реализуют несколько проектов, которые способствуют достижению ЦУР. Среди них, например, программа создания мест приложения труда (новых точек «притяжения» для трудоспособного населения, проще говоря, рабочих мест в районах), за счет которой снижается маятниковая миграция.

Меморандум призван дать новые перспективы инвесторам и представителям московской промышленности, которые планируют запустить проект в соответствии с ESG-концепцией или реорганизовать уже существующий, но не отвечающий принцип устойчивого развития.

Исполнительный директор российской «Национальной сети Глобального договора» Наталья Дорпеко считает, что подписание документа о сотрудничестве — это отражения последовательной политики Правительства Москвы в достижении ЦУР.

Год назад был опубликован отчет Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) в котором указано, что Москва достигла таких целей как «Достойная работа и экономический рост», «Недорогостоящая и чистая энергия», «Качественное образование», «Гендерное равенство», «Борьба с изменениями климата», «Индустриализация, инновации и инфраструктура».