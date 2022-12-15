Кыш Бабай и Сагаан Убген. Деды Морозы из регионов РФ приедут в Москву на три дня

Зимние волшебники приедут в столицу на три дня. Фото: агентство по развитию регионального туризма Ямало-Ненецкого автономного округа

Деды Морозы из 14 российских регионов приедут в столицу 5 января, они будут находиться в городе три дня. Новогодняя акция для москвичей и туристов пройдет в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество», сообщили на сайте столичной мэрии.

Зимние волшебники расскажут том, как Новый год встречают в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Татарстане, Башкортостане, Якутии, Бурятии, Карелии, Удмуртии, Чувашии, Мордовии, а также Республики Марий Эл и Коми, ЯНАО, Тыве. Пообщаться с ними можно будет на нескольких площадках: в «Зарядье», в школе «Московских сезонов», на ВДНХ, в новогоднем поезде метро и на ледоколе флотилии «Рэдиссон Ройал». Гостей ждут мастер-классы, викторины и ледовые шоу.

В каждом из 14 регионов Деды Морозы разные: со всей уникальной символикой и древним происхождением. Например, татары и башкиры зовут своего волшебника – это Кыш Бабай, а буряты – Сагаан Убген.

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