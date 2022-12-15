Жители Москвы смогут оплачивать проезд смартфоном на станциях БКЛ

В вестибюлях установят 142 современных турникета Фото: Иван МАКЕЕВ

В Московском метрополитене на новых станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) пассажирам будут доступны различные способы оплаты проезда: Face Pay, банковская карта, «Тройка», социальная карта, билет «Единый», а после завершения тестирования – оплата СБП гаджетом, сообщили на сайте столичной мэрии.

Так, на девяти строящихся станциях БКЛ появится 71 автомат и 32 информационных терминала, где горожане смогут пополнять «Кошелек», активировать удаленное пополнение «Тройки» или покупать проездные. В вестибюлях установят 142 современных турникета, также будут оборудованы зоны по оплаты по биометрии.

Для подключения Face Pay необходимо зарегистрироваться в приложении «Метро Москвы», прикрепить свою фотографию и карту. К сервису подключены более 220 тысяч человек. С начала его работы они совершили свыше 43 миллионов проходов. Face Pay работает на всех станциях столичной подземки и МЦК.

Ранее KP.RU сообщал, что москвичам показали перспективную карту метро и МЦД до 2030 года. Из схемы следует, что в следующем году замкнется БКЛ, а в 2025-2027 годах запустят МЦД-5.