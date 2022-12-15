Маршрутка врезалась в стоящий на остановке автобус на Щелковском шоссе в Москве

ДТП с участием коммерческого перевозчика произошло утром 15 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два пассажира маршрутки пострадали в аварии на Щелковском шоссе в районе дома 24. Их госпитализировали в медицинское учреждение с ушибами, сообщили в Телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

ДТП с участием коммерческого перевозчика произошло в 09:26 15 декабря. Предварительно установлено, что водитель не рассчитал дистанцию и влетел в стоящий на остановке автобус.

По факту случившегося проводится административное расследование. Сотрудникам ГИБДД предстоять выяснить причины и обстоятельств аварии. Движение на участке не осложнено.

Ранее KP.RU сообщал, что накануне, 14 декабря, грузовики застряли на МКАД из-за сильного снегопада. Многотоннажный транспорт не мог заехать на подъем, так как на дорогах образовалась гололедица. Пробки также образовались в центре столицы, на шоссе Энтузиастов, Щелковском и Варшавском шоссе, на Волгоградском проспекте.