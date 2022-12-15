Москвичи смогут передавать показания счетчиков с помощью телеграм-бота Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москвичам станет доступен еще один способ передачи показаний счетчиков. Сделать это можно будет теперь в Телеграме с помощью специального бота. Его разработал столичный Департамент информационных технологий, сообщается на сайте мэра Москвы.

С помощью Телеграм-бота подача показаний приборов учета воды и тепла станет оперативнее. Он подскажет, как правильно ввести информацию о квартире и данные счетчиков, а также поможет просмотреть историю ранее поданных показаний.

Чтобы воспользоваться ботом, надо ввести в поисковой строке мессенджера «Цифровые сервисы Москвы» или перейти по ссылке @mos_services_bot. Самого бота можно запустить, нажав start, после чего необходимо зарегистрироваться и выбрать нужную команду.

Для передачи показаний приборов учета воды и тепла также можно воспользоваться сервисами на портале mos.ru, в мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы», телефоном единой сервисной службы: +7 495 539-25-25 или терминалами Мосэнергосбыта.

Ранее KP.RU писал, что виртуальный помощник Александра помогает москвичам по вопросам, связанным с транспортом.