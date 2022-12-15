Воровавшая спиртное адвокат пыталась пронести внутри себя неизвестные вещества и телефоны зекам

Сотрудники ФСИН в Москве пресекли попытку адвоката пронести в тюрьму вещества и сим-карты Фото: "КП" Архив

Прокуратура Москвы взяла на контроль решение в отношении женщины-адвоката, которая пыталась пронести внутри своего организма телефоны с сим-картами и сильнодействующие вещества на территорию СИЗО. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Сообщается, что адвокат намеревалась передать заключённым мобильные устройства с сим-картами, а также некие сильнодействующие препараты, однако её остановили сотрудники ФКУ СИЗО-1 УФСИН России. Как именно злоумышленница пыталась пронести запрещённые предметы, где, и какие были вещества - не уточняется.

На снимке ведомства отчётливо виден флакон с неизвестным веществом, три мобильных устройства и ещё два заблюренных предмета.

В прокуратуре также заявили, что подтвердили причастность этой женщины к краже алкоголя из магазина в Тверском районе Москвы. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства дела, прокуратура контролирует процесс.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в столице задержали 35-летнюю женщину за организацию частного борделя в одной из квартир Новой Москвы.