Вильфанд: снегопады вернутся в Москву с 16 декабря 2022 года

Прогнозируются заносы при ветре 10 м/с Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москву вечером 16 декабря вернутся снегопады. Также ожидаются снежные заносы при усилении ветра до 10 метров в секунду, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Снег будет усиливаться вечером в пятницу, поэтому прогнозируются заносы при ветре 10 м/с. В субботу влияние циклонической циркуляции приведет к тому, что опять заметный и сильный снег будет», - уточнил метеоролог.

Синоптик добавил, что выпадет более шести миллиметров осадков.

Ранее KP.RU сообщал, что в столице 15 декабря ожидается метель, гололедица и до -5 градусов. Порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду. Ночью воздух остынет до -7…-5 градусов. Следующая неделя в Московском регионе начнется с крепких морозов до -20 градусов.