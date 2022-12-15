Бойцу Новоселову дали 5 лет колонии строгого режима за изнасилование девушки в надземном переходе в Москве

Мужчину приговорили к пяти годам в колонии строгого режима за изнасилование 18-летней девушки в Москве Фото: прокуратура Москвы

Боец смешанных единоборств Максим Новосёлов, ранее судимый и признанный опасным рецидивистом, был приговорён судом к пяти годам заключения в колонии строгого режима за изнасилование 18-летней девушки в Москве. Об этом сообщает Телеграм-канал прокуратуры столицы.

Согласно материалам следствия, ночью 27 марта 2022 года Новосёлов познакомился с 18-летней девушкой в одном из заведений Подмосковья. После вечеринки он предложил отвезти новую знакомую домой и усадил её в автомобиль. Однако по пути девушка поняла, что Новосёлов едет не в сторону её дома, и потребовала высадить её.

Выйдя из машины, девушка отправилась к остановке, чтобы вызвать такси, однако осуждённый догнал её, схватил за руку и затащил в надземный пешеходный переход, где ударил жертву об стену и кулаком в живот, после чего совершил действия сексуального характера и, несмотря на призывы прекратить, изнасиловал.

Гособвинение просило суд назначить наказание в виде шести лет в колонии строгого режима, однако суд сократил его до пяти. Сам Новосёлов вину не признаёт.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве задержали мужчину, который шесть лет назад изнасиловал несовершеннолетнюю внучку пенсионерки. В то время с пожилой женщиной насильник жил в одной квартире.