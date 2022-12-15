Дептранс Москвы просит водителей отказаться от поездок 15 декабря из-за сильного снегопада

Дептранс Москвы просит водителей отказаться от поездок с 17:00 до 20:00 15 дкабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером 15 декабря, с 17:00 до 20:00, в столице России ожидается очень сильный снегопад, который будет сопровождать порывистый ветер. Из-за прогнозируемой метели Департамент транспорта Москвы призывает водителей отказаться от поездок на личном транспорте.

Как отметили в ведомстве, из-за опасных погодных условий на дорогах будет высокая аварийная обстановка, поэтому москвичам стоит или пересесть на общественный транспорт, или вовсе отказаться от поездок на какое-то время.

Это поможет коммунальным службам в экстренной уборке снега с улиц города, а также немного разгрузит общую ситуацию, так как вечером четверга в Москве ожидаются девятибалльные пробки. Главными проблемными зонами останутся ТТК, МКАД и вылетные магистрали по направлению в Подмосковье.

Тех же, кто рискнёт выехать на своём автомобиле этим вечером, просят ехать медленно, не совершать резких манёвров и ни в коем случае не отвлекаться от управления транспортом.

Ранее KP.RU сообщал о том, что грядущие выходные в Москве пройдут снежно и морозно, но в воскресенье затяжные снегопады начнут отступать.