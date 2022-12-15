В торговых центрах и жилых дома Подмосковья оборудуют укрытия к 25 декабря 2022 года

Общая вместимость простых укрытий для граждан в Московской области составляет порядка 15 млн человек Фото: Любовь КОНДРАШОВА

Укрытия для граждан, которые могут понадобиться в случае чрезвычайных происшествий, оборудуют в торговых центрах и жилых домах Подмосковья до конца 2022 года. В каждом из них должны быть зарядки для гаджетов, розетки, электричество, питьевая вода и места для сидения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника областного главка МЧС РФ Сергея Полетыкина.

Этой работой занимаются в ЖКХ столицы, и по решению оперативного штаба работа должна быть закончена до 25 декабря 2022 года. Общая вместимость простых укрытий для граждан в Московской области составляет порядка 15 млн человек.

При этом Полетыкин отметил, что находиться в таких укрытиях люди должны не более одного часа. Они предназначены исключительно для кратковременного пребывания, чтобы переждать быстрые ЧП. Для более серьёзных происшествий необходимы укрытия совершенно другого уровня.

Также начальник областного главка МЧС заявил, что вешать указатели на укрытия пока не будут, так как не хотят лишний раз возбуждать панику.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в школах подмосковного Дедовска проводили учения по гражданской обороне, укрывая детей в подвалах ближайших многоквартирных домов.