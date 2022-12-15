На трех линиях московского метро выросла скорость мобильного интернета

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В тоннелях московского метро мобильный интернет стал быстрее. Перемены коснулись жителей и гостей столицы, пользующихся Таганско-Краснопресненской, Арбатско-Покровской и Калужско-Рижской линиями - одними из самых загруженных. Пассажиропоток здесь - около 3 миллионов человек в день.

После окончания работ средняя скорость мобильного интернета от МТС в часы пик стала достигать 60 Мбит/с. По данным оператора, рост - в 7,5 раз. Емкость сети, которая определяет количество абонентов, способных ею пользоваться, выросла в 3,5 раза.

- Мы продолжаем заниматься модернизацией сети, так как интернет-активность пассажиров в метро непрерывно растет. Мы заметили, что за последний год трафик передачи данных в подземке увеличился более чем на 45%. Люди слушают музыку, смотрят новости, видео, переписываются в соцсетях, выполнят в пути какие-то задания по учебе или работе, - отмечает технический директор мобильного оператора Владислав Медведев. - В зависимости от загруженности составов мы в разы расширили емкость сети и повысили скорость интернета в тоннелях линий с самым плотным пассажиропотоком, работаем и на других направлениях.

Напомним, с начала года оператор установил в подземке новое оборудование и перенастроил сеть в переходах и на платформах, где тем самым средняя скорость мобильного интернета выросла до 100 Мбит/с.