На севере Москвы остановили незаконную стройку

Фото: Госинспекция по недвижимости Москвы

Очередной самострой в столице завершился, даже не успев толком появиться. На севере Москвы сотрудники Госинспекции по недвижимости на начальном этапе заметили сооружение нового строения. Причем там, где его просто не могло быть. Как сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров, нарушение обнаружили на Ленинградском шоссе, владение 63Г в Левобережном районе. Эта земля была выделена в аренду юридическому лицу для работы автозаправочной станции. Во время обследования выяснилось, что сооружения АЗС там нет, поскольку его снесли.

«По условиям договора арендатор не должен возводить на территории ни временные, ни капитальные строения, - рассказал глава ведомства. - На месте демонтированных построек без оформления соответствующего разрешения были начаты строительные работы - размещен бытовой городок и завезены материалы».

По его словам, инспекторы приостановили незаконную стройку.

«Затем дали рекомендации арендатору по соблюдению обязательных требований к использованию земельного участка», – уточнил Бобров.

На сегодня участок уже полностью освобожден от самостроя.